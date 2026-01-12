NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 12
Today's NBA slate has plenty of excitement, including the matchup between the Philadelphia 76ers and the Toronto Raptors.
Take a look at our betting analysis for the NBA's upcoming games today.
Cleveland Cavaliers vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Cavaliers (85.03% win probability)
- Spread: Cavaliers (-13.5)
- Total: 251.5
- Moneyline: Cavaliers -752, Jazz +530
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSOH
Indiana Pacers vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Celtics (67.63% win probability)
- Spread: Celtics (-6)
- Total: 224.5
- Moneyline: Celtics -210, Pacers +176
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Peacock, NBCS-BOS
Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Raptors (60.05% win probability)
- Spread: 76ers (-3.5)
- Total: 220.5
- Moneyline: 76ers -158, Raptors +134
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet, NBCS-PH+
Dallas Mavericks vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Mavericks (75.05% win probability)
- Spread: Mavericks (-3.5)
- Total: 221.5
- Moneyline: Mavericks -166, Nets +140
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: YES, KFAA
Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Lakers (70.81% win probability)
- Spread: Lakers (-9.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Lakers -391, Kings +310
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-CA, SportsNet LA
Los Angeles Clippers vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Clippers (65.70% win probability)
- Spread: Clippers (-4.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Clippers -188, Hornets +158
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSSC
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
