Thursday’s MLB Strikeout Props - Sept. 4
Will Freddy Peralta strike out more than 6.5 batters? Can Kyle Hendricks exceed 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 4, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh Pirates
- Blake Snell (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -140, Under +104) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 7 appearances
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 28 appearances
Cleveland Guardians at Tampa Bay Rays
- Ryan Pepiot (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 28 appearances
- Logan Allen (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 26 appearances
Los Angeles Angels at Kansas City Royals
- Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -168, Under +126) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 19 appearances
- Kyle Hendricks (Angels): Over/Under 2.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 26 appearances
New York Yankees at Houston Astros
- Carlos Rodon (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -130) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 28 appearances
- Jason Alexander (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 14 appearances
- Cristian Javier (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +104) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 4 appearances
- Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -168, Under +126) | 2025 Stats: 5.3 strikeouts per game in 29 appearances
Chicago White Sox at Minnesota Twins
- Taj Bradley (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -152) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 23 appearances
Philadelphia Phillies at Milwaukee Brewers
- Freddy Peralta (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over +102, Under -138) | 2025 Stats: 6 strikeouts per game in 28 appearances
- Ranger Suarez (Phillies): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +100) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 21 appearances