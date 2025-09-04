FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
MLB

Thursday’s MLB Strikeout Props - Sept. 4

Data Skrive
Data Skrive

Thursday’s MLB Strikeout Props - Sept. 4

Will Freddy Peralta strike out more than 6.5 batters? Can Kyle Hendricks exceed 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 4, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

Los Angeles Dodgers at Pittsburgh Pirates

  • Blake Snell (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -140, Under +104) | 2025 Stats: 5.4 strikeouts per game in 7 appearances
  • Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -108, Under -122) | 2025 Stats: 6.7 strikeouts per game in 28 appearances

Cleveland Guardians at Tampa Bay Rays

  • Ryan Pepiot (Rays): Over/Under 5.5 Ks (Over +100, Under -132) | 2025 Stats: 5.5 strikeouts per game in 28 appearances
  • Logan Allen (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over -118, Under -112) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 26 appearances

Los Angeles Angels at Kansas City Royals

  • Noah Cameron (Royals): Over/Under 4.5 Ks (Over -168, Under +126) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 19 appearances
  • Kyle Hendricks (Angels): Over/Under 2.5 Ks (Over +108, Under -144) | 2025 Stats: 3.4 strikeouts per game in 26 appearances

New York Yankees at Houston Astros

  • Carlos Rodon (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -104, Under -130) | 2025 Stats: 6.3 strikeouts per game in 28 appearances
  • Jason Alexander (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -102, Under -130) | 2025 Stats: 3.7 strikeouts per game in 14 appearances
  • Cristian Javier (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -146, Under +104) | 2025 Stats: 4 strikeouts per game in 4 appearances
  • Will Warren (Yankees): Over/Under 4.5 Ks (Over -168, Under +126) | 2025 Stats: 5.3 strikeouts per game in 29 appearances

Chicago White Sox at Minnesota Twins

  • Taj Bradley (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -152) | 2025 Stats: 4.4 strikeouts per game in 23 appearances

Philadelphia Phillies at Milwaukee Brewers

  • Freddy Peralta (Brewers): Over/Under 6.5 Ks (Over +102, Under -138) | 2025 Stats: 6 strikeouts per game in 28 appearances
  • Ranger Suarez (Phillies): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +100) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 21 appearances

