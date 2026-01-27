FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

    Golden Knights vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 27

    Data Skrive
    Golden Knights vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 27

    The NHL slate on Tuesday includes the Vegas Golden Knights facing the Montreal Canadiens.

    Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.

    Golden Knights vs Canadiens Game Info

    • Vegas Golden Knights (25-14-12) vs. Montreal Canadiens (28-17-7)
    • Date: Tuesday, January 27, 2026
    • Time: 7 p.m. ET
    • Venue: Bell Centre -- Montréal, Quebec
    • Coverage: ESPN+

    Golden Knights vs Canadiens Odds

    All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

    Favorite
    Underdog
    Total
    Puck Line
    Golden Knights (-118)Canadiens (-102)6.5Golden Knights (-1.5)

    Golden Knights vs Canadiens Prediction & Pick

    All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

    • Prediction: Canadiens win (55.3%)

    Golden Knights vs Canadiens Puck Line

    • The Canadiens are underdogs by 1.5 goals (-250 to cover). And Vegas, the favorite, is +198.

    Golden Knights vs Canadiens Over/Under

    • The over/under for the Golden Knights versus Canadiens game on Jan. 27 has been set at 6.5, with -106 odds on the over and -114 odds on the under.

    Golden Knights vs Canadiens Moneyline

    • Montreal is a -102 underdog on the moneyline, while Vegas is a -118 favorite on the road.

