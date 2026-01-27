NHL
Golden Knights vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 27
The NHL slate on Tuesday includes the Vegas Golden Knights facing the Montreal Canadiens.
Golden Knights vs Canadiens Game Info
- Vegas Golden Knights (25-14-12) vs. Montreal Canadiens (28-17-7)
- Date: Tuesday, January 27, 2026
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Bell Centre -- Montréal, Quebec
- Coverage: ESPN+
Golden Knights vs Canadiens Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-118)
|Canadiens (-102)
|6.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Canadiens Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Canadiens win (55.3%)
Golden Knights vs Canadiens Puck Line
- The Canadiens are underdogs by 1.5 goals (-250 to cover). And Vegas, the favorite, is +198.
Golden Knights vs Canadiens Over/Under
- The over/under for the Golden Knights versus Canadiens game on Jan. 27 has been set at 6.5, with -106 odds on the over and -114 odds on the under.
Golden Knights vs Canadiens Moneyline
- Montreal is a -102 underdog on the moneyline, while Vegas is a -118 favorite on the road.