Devils vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 25
The New Jersey Devils are among the NHL teams busy on Sunday, versus the Seattle Kraken.
Devils vs Kraken Game Info
- New Jersey Devils (27-22-2) vs. Seattle Kraken (22-19-9)
- Date: Sunday, January 25, 2026
- Time: 3 p.m. ET
- Venue: Climate Pledge Arena -- Seattle, Washington
- Coverage: ESPN+
Devils vs Kraken Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Devils (-126)
|Kraken (+105)
|5.5
|Devils (-1.5)
Devils vs Kraken Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Kraken win (57.8%)
Devils vs Kraken Puck Line
- The Kraken are underdogs by 1.5 goals at home versus the Devils. The Kraken are -240 to cover the spread, and the Devils are +186.
Devils vs Kraken Over/Under
- Devils versus Kraken on Jan. 25 has an over/under of 5.5 goals, with the over -124 and the under +102.
Devils vs Kraken Moneyline
- The moneyline numbers for Devils vs. Kraken reveal New Jersey as the favorite (-126) and Seattle as the underdog (+105) despite being the home team.