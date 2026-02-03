NHL
Devils vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Feb. 3
The Tuesday schedule in the NHL includes a matchup between the New Jersey Devils and the Columbus Blue Jackets.
Before you place your bet on this matchup at FanDuel Sportsbook, here are the NHL moneyline insights you need to know.
Devils vs Blue Jackets Game Info
- New Jersey Devils (28-25-2) vs. Columbus Blue Jackets (27-20-7)
- Date: Tuesday, February 3, 2026
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Prudential Center -- Newark, New Jersey
- Coverage: ESPN+
Devils vs Blue Jackets Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Devils (-122)
|Blue Jackets (+100)
|6.5
|Devils (-1.5)
Devils vs Blue Jackets Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Blue Jackets win (52.5%)
Devils vs Blue Jackets Puck Line
- The Devils are favored by 1.5 goals (+210 to cover). Columbus, the underdog, is -265.
Devils vs Blue Jackets Over/Under
- The over/under for the Devils versus Blue Jackets game on Feb. 3 has been set at 6.5, with +110 odds on the over and -134 odds on the under.
Devils vs Blue Jackets Moneyline
- New Jersey is the favorite, -122 on the moneyline, while Columbus is a +100 underdog on the road.