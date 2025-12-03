Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 3
A matchup between No. 25 Arkansas and No. 6 Louisville at 7:15 p.m. ET is one of the highlights of Wednesday's slate, which includes seven games involving teams ranked in the Top 25 AP Poll. For picks and predictions for each contest, keep reading.
Looking for an edge in college basketball? We break down the betting odds for each of the important matchups below.
Minnesota vs. Indiana
- Matchup: No. 22 Indiana Hoosiers at Minnesota Golden Gophers
- Projected Winner: Indiana (71.82% win probability)
- Spread: Indiana (-10.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: BTN
Alabama vs. Clemson
- Matchup: Clemson Tigers at No. 12 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (71.20% win probability)
- Spread: Alabama (-11.5)
- Time: 7:15 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: ESPNU
Arkansas vs. Louisville
- Matchup: No. 6 Louisville Cardinals at No. 25 Arkansas Razorbacks
- Projected Winner: Arkansas (51.31% win probability)
- Spread: Louisville (-2.5)
- Time: 7:15 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: ESPN
Iowa State vs. Alcorn State
- Matchup: Alcorn State Braves at No. 10 Iowa State Cyclones
- Projected Winner: Iowa State (99.67% win probability)
- Spread: Iowa State (-40.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: ESPN+
BYU vs. Cal Baptist
- Matchup: Cal Baptist Lancers vs. No. 9 BYU Cougars
- Projected Winner: BYU (84.47% win probability)
- Spread: BYU (-20.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: ESPN+
Vanderbilt vs. SMU
- Matchup: SMU Mustangs at No. 17 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (71.68% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-10.5)
- Time: 9:15 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: SEC Network
Auburn vs. NC State
- Matchup: NC State Wolfpack at No. 20 Auburn Tigers
- Projected Winner: Auburn (87.36% win probability)
- Spread: Auburn (-6.5)
- Time: 9:15 p.m. ET
- Date: December 4
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
