FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

NBA iconNBA

Explore NBA

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

NCAAB iconNCAAB

Explore NCAAB

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 3

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 3

A matchup between No. 25 Arkansas and No. 6 Louisville at 7:15 p.m. ET is one of the highlights of Wednesday's slate, which includes seven games involving teams ranked in the Top 25 AP Poll. For picks and predictions for each contest, keep reading.

Looking for an edge in college basketball? We break down the betting odds for each of the important matchups below.

Minnesota vs. Indiana

Bet on Minnesota vs. Indiana with FanDuel Sportsbook.

Alabama vs. Clemson

Bet on Alabama vs. Clemson with FanDuel Sportsbook.

Arkansas vs. Louisville

Bet on Arkansas vs. Louisville with FanDuel Sportsbook.

Iowa State vs. Alcorn State

Bet on Iowa State vs. Alcorn State with FanDuel Sportsbook.

BYU vs. Cal Baptist

Bet on BYU vs. Cal Baptist with FanDuel Sportsbook.

Vanderbilt vs. SMU

Bet on Vanderbilt vs. SMU with FanDuel Sportsbook.

Auburn vs. NC State

Bet on Auburn vs. NC State with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup