Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 17

There are four games on Wednesday's schedule that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 7 Gonzaga taking on Campbell (at 9 p.m. ET). In the article below, we provide our picks and predictions for every matchup.

Here are the betting odds to break down before Wednesday in college basketball.

Memphis vs. Vanderbilt

Matchup: No. 13 Vanderbilt Commodores at Memphis Tigers

No. 13 Vanderbilt Commodores at Memphis Tigers Projected Winner: Vanderbilt (63.98% win probability)

Vanderbilt (63.98% win probability) Spread: Vanderbilt (-7.5)

Vanderbilt (-7.5) Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Date: December 18

December 18 TV Channel: ESPN2

Alabama vs. South Florida

Matchup: South Florida Bulls at No. 16 Alabama Crimson Tide

South Florida Bulls at No. 16 Alabama Crimson Tide Projected Winner: Alabama (93.75% win probability)

Alabama (93.75% win probability) Spread: Alabama (-14.5)

Alabama (-14.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: December 18

December 18 TV Channel: SEC Network+

Gonzaga vs. Campbell

Matchup: Campbell Fighting Camels at No. 7 Gonzaga Bulldogs

Campbell Fighting Camels at No. 7 Gonzaga Bulldogs Projected Winner: Gonzaga (99.27% win probability)

Gonzaga (99.27% win probability) Spread: Gonzaga (-36.5)

Gonzaga (-36.5) Time: 9 p.m. ET

9 p.m. ET Date: December 18

December 18 TV Channel: ESPN+

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

