FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

NBA iconNBA

Explore NBA

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

NCAAB iconNCAAB

Explore NCAAB

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NCAAB

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 17

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - December 17

There are four games on Wednesday's schedule that involve teams ranked in the Top 25 in the AP Poll, highlighted by a game that has No. 7 Gonzaga taking on Campbell (at 9 p.m. ET). In the article below, we provide our picks and predictions for every matchup.

Here are the betting odds to break down before Wednesday in college basketball.

Memphis vs. Vanderbilt

  • Matchup: No. 13 Vanderbilt Commodores at Memphis Tigers
  • Projected Winner: Vanderbilt (63.98% win probability)
  • Spread: Vanderbilt (-7.5)
  • Time: 7 p.m. ET
  • Date: December 18
  • TV Channel: ESPN2

Bet on Memphis vs. Vanderbilt with FanDuel Sportsbook.

Alabama vs. South Florida

  • Matchup: South Florida Bulls at No. 16 Alabama Crimson Tide
  • Projected Winner: Alabama (93.75% win probability)
  • Spread: Alabama (-14.5)
  • Time: 8 p.m. ET
  • Date: December 18
  • TV Channel: SEC Network+

Bet on Alabama vs. South Florida with FanDuel Sportsbook.

Gonzaga vs. Campbell

  • Matchup: Campbell Fighting Camels at No. 7 Gonzaga Bulldogs
  • Projected Winner: Gonzaga (99.27% win probability)
  • Spread: Gonzaga (-36.5)
  • Time: 9 p.m. ET
  • Date: December 18
  • TV Channel: ESPN+

Bet on Gonzaga vs. Campbell with FanDuel Sportsbook.

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup