    NCAAB

    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 27

    Data Skrive
    Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 27

    On Tuesday, there are 10 games on the schedule involving Top 25 teams in the AP Poll, which includes a matchup between No. 3 Michigan and No. 5 Nebraska at 7 p.m. ET. Find our picks and predictions for every game in the article below.

    Here is the betting info to dissect before Tuesday in college basketball.

    Rutgers vs. Michigan State

    • Matchup: No. 7 Michigan State Spartans at Rutgers Scarlet Knights
    • Projected Winner: Michigan State (88.42% win probability)
    • Spread: Michigan State (-14.5)
    • Time: 6:30 p.m. ET
    • Date: January 27
    • TV Channel: Fox Sports 1

    Notre Dame vs. Virginia

    • Matchup: No. 17 Virginia Cavaliers at Notre Dame Fighting Irish
    • Projected Winner: Virginia (70.81% win probability)
    • Spread: Virginia (-10.5)
    • Time: 7 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: ESPN2

    Oklahoma vs. Arkansas

    • Matchup: No. 15 Arkansas Razorbacks at Oklahoma Sooners
    • Projected Winner: Arkansas (55.73% win probability)
    • Spread: Arkansas (-2.5)
    • Time: 7 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: ESPN

    Michigan vs. Nebraska

    • Matchup: No. 5 Nebraska Cornhuskers at No. 3 Michigan Wolverines
    • Projected Winner: Michigan (68.78% win probability)
    • Spread: Michigan (-10.5)
    • Time: 7 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: Peacock

    UConn vs. Providence

    • Matchup: Providence Friars at No. 2 UConn Huskies
    • Projected Winner: UConn (89.58% win probability)
    • Spread: UConn (-16.5)
    • Time: 7:30 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: TNT

    Alabama vs. Missouri

    • Matchup: Missouri Tigers at No. 23 Alabama Crimson Tide
    • Projected Winner: Alabama (80.86% win probability)
    • Spread: Alabama (-11.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: SEC Network

    Saint Louis vs. George Washington

    • Matchup: George Washington Revolutionaries at No. 21 Saint Louis Billikens
    • Projected Winner: Saint Louis (83.89% win probability)
    • Spread: Saint Louis (-10.5)
    • Time: 8 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: ESPN+

    Vanderbilt vs. Kentucky

    • Matchup: Kentucky Wildcats at No. 18 Vanderbilt Commodores
    • Projected Winner: Vanderbilt (75.69% win probability)
    • Spread: Vanderbilt (-6.5)
    • Time: 9 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: ESPN

    Miami (OH) vs. UMass

    • Matchup: UMass Minutemen at No. 24 Miami (OH) RedHawks
    • Projected Winner: Miami (OH) (79.66% win probability)
    • Spread: Miami (OH) (-9.5)
    • Time: 9 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: ESPNU

    Indiana vs. Purdue

    • Matchup: No. 12 Purdue Boilermakers at Indiana Hoosiers
    • Projected Winner: Purdue (57.96% win probability)
    • Spread: Purdue (-4.5)
    • Time: 9 p.m. ET
    • Date: January 28
    • TV Channel: Peacock

    Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

    For more college basketball betting insights, check out FanDuel Research's college basketball home page.

