Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 27

On Tuesday, there are 10 games on the schedule involving Top 25 teams in the AP Poll, which includes a matchup between No. 3 Michigan and No. 5 Nebraska at 7 p.m. ET. Find our picks and predictions for every game in the article below.

Here is the betting info to dissect before Tuesday in college basketball.

Rutgers vs. Michigan State

Matchup: No. 7 Michigan State Spartans at Rutgers Scarlet Knights

No. 7 Michigan State Spartans at Rutgers Scarlet Knights Projected Winner: Michigan State (88.42% win probability)

Michigan State (88.42% win probability) Spread: Michigan State (-14.5)

Michigan State (-14.5) Time: 6:30 p.m. ET

6:30 p.m. ET Date: January 27

January 27 TV Channel: Fox Sports 1

Notre Dame vs. Virginia

Matchup: No. 17 Virginia Cavaliers at Notre Dame Fighting Irish

No. 17 Virginia Cavaliers at Notre Dame Fighting Irish Projected Winner: Virginia (70.81% win probability)

Virginia (70.81% win probability) Spread: Virginia (-10.5)

Virginia (-10.5) Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: ESPN2

Oklahoma vs. Arkansas

Matchup: No. 15 Arkansas Razorbacks at Oklahoma Sooners

No. 15 Arkansas Razorbacks at Oklahoma Sooners Projected Winner: Arkansas (55.73% win probability)

Arkansas (55.73% win probability) Spread: Arkansas (-2.5)

Arkansas (-2.5) Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: ESPN

Michigan vs. Nebraska

Matchup: No. 5 Nebraska Cornhuskers at No. 3 Michigan Wolverines

No. 5 Nebraska Cornhuskers at No. 3 Michigan Wolverines Projected Winner: Michigan (68.78% win probability)

Michigan (68.78% win probability) Spread: Michigan (-10.5)

Michigan (-10.5) Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: Peacock

UConn vs. Providence

Matchup: Providence Friars at No. 2 UConn Huskies

Providence Friars at No. 2 UConn Huskies Projected Winner: UConn (89.58% win probability)

UConn (89.58% win probability) Spread: UConn (-16.5)

UConn (-16.5) Time: 7:30 p.m. ET

7:30 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: TNT

Alabama vs. Missouri

Matchup: Missouri Tigers at No. 23 Alabama Crimson Tide

Missouri Tigers at No. 23 Alabama Crimson Tide Projected Winner: Alabama (80.86% win probability)

Alabama (80.86% win probability) Spread: Alabama (-11.5)

Alabama (-11.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: SEC Network

Saint Louis vs. George Washington

Matchup: George Washington Revolutionaries at No. 21 Saint Louis Billikens

George Washington Revolutionaries at No. 21 Saint Louis Billikens Projected Winner: Saint Louis (83.89% win probability)

Saint Louis (83.89% win probability) Spread: Saint Louis (-10.5)

Saint Louis (-10.5) Time: 8 p.m. ET

8 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: ESPN+

Vanderbilt vs. Kentucky

Matchup: Kentucky Wildcats at No. 18 Vanderbilt Commodores

Kentucky Wildcats at No. 18 Vanderbilt Commodores Projected Winner: Vanderbilt (75.69% win probability)

Vanderbilt (75.69% win probability) Spread: Vanderbilt (-6.5)

Vanderbilt (-6.5) Time: 9 p.m. ET

9 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: ESPN

Miami (OH) vs. UMass

Matchup: UMass Minutemen at No. 24 Miami (OH) RedHawks

UMass Minutemen at No. 24 Miami (OH) RedHawks Projected Winner: Miami (OH) (79.66% win probability)

Miami (OH) (79.66% win probability) Spread: Miami (OH) (-9.5)

Miami (OH) (-9.5) Time: 9 p.m. ET

9 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: ESPNU

Indiana vs. Purdue

Matchup: No. 12 Purdue Boilermakers at Indiana Hoosiers

No. 12 Purdue Boilermakers at Indiana Hoosiers Projected Winner: Purdue (57.96% win probability)

Purdue (57.96% win probability) Spread: Purdue (-4.5)

Purdue (-4.5) Time: 9 p.m. ET

9 p.m. ET Date: January 28

January 28 TV Channel: Peacock

Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.

