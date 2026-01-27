Top 25 College Basketball Picks & Predictions Today - January 27
On Tuesday, there are 10 games on the schedule involving Top 25 teams in the AP Poll, which includes a matchup between No. 3 Michigan and No. 5 Nebraska at 7 p.m. ET. Find our picks and predictions for every game in the article below.
Here is the betting info to dissect before Tuesday in college basketball.
Rutgers vs. Michigan State
- Matchup: No. 7 Michigan State Spartans at Rutgers Scarlet Knights
- Projected Winner: Michigan State (88.42% win probability)
- Spread: Michigan State (-14.5)
- Time: 6:30 p.m. ET
- Date: January 27
- TV Channel: Fox Sports 1
Notre Dame vs. Virginia
- Matchup: No. 17 Virginia Cavaliers at Notre Dame Fighting Irish
- Projected Winner: Virginia (70.81% win probability)
- Spread: Virginia (-10.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: ESPN2
Oklahoma vs. Arkansas
- Matchup: No. 15 Arkansas Razorbacks at Oklahoma Sooners
- Projected Winner: Arkansas (55.73% win probability)
- Spread: Arkansas (-2.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: ESPN
Michigan vs. Nebraska
- Matchup: No. 5 Nebraska Cornhuskers at No. 3 Michigan Wolverines
- Projected Winner: Michigan (68.78% win probability)
- Spread: Michigan (-10.5)
- Time: 7 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: Peacock
UConn vs. Providence
- Matchup: Providence Friars at No. 2 UConn Huskies
- Projected Winner: UConn (89.58% win probability)
- Spread: UConn (-16.5)
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: TNT
Alabama vs. Missouri
- Matchup: Missouri Tigers at No. 23 Alabama Crimson Tide
- Projected Winner: Alabama (80.86% win probability)
- Spread: Alabama (-11.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: SEC Network
Saint Louis vs. George Washington
- Matchup: George Washington Revolutionaries at No. 21 Saint Louis Billikens
- Projected Winner: Saint Louis (83.89% win probability)
- Spread: Saint Louis (-10.5)
- Time: 8 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: ESPN+
Vanderbilt vs. Kentucky
- Matchup: Kentucky Wildcats at No. 18 Vanderbilt Commodores
- Projected Winner: Vanderbilt (75.69% win probability)
- Spread: Vanderbilt (-6.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: ESPN
Miami (OH) vs. UMass
- Matchup: UMass Minutemen at No. 24 Miami (OH) RedHawks
- Projected Winner: Miami (OH) (79.66% win probability)
- Spread: Miami (OH) (-9.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: ESPNU
Indiana vs. Purdue
- Matchup: No. 12 Purdue Boilermakers at Indiana Hoosiers
- Projected Winner: Purdue (57.96% win probability)
- Spread: Purdue (-4.5)
- Time: 9 p.m. ET
- Date: January 28
- TV Channel: Peacock
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
