NBA
2025-26 Washington Wizards Schedule, Results, TV Channel
Follow the Washington Wizards for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.
Wizards' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Friday, October 24 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Sunday, October 26 at 6 p.m. ET
|Hornets
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, October 28 at 7 p.m. ET
|76ers
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Thursday, October 30 at 8 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 7 p.m. ET
|Magic
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Monday, November 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Friday, November 7 at 7 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Saturday, November 8 at 7 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Monday, November 10 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Peacock
|Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7 p.m. ET
|Bucks
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, December 2 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Thursday, December 4 at 7 p.m. ET
|Celtics
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Saturday, December 6 at 7 p.m. ET
|Hawks
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|FDSSE
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Saturday, December 20 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, December 21 at 7 p.m. ET
|Spurs
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7 p.m. ET
|Nets
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Sunday, January 4 at 6 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, January 6 at 7 p.m. ET
|Magic
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Friday, January 9 at 7 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Sunday, January 11 at 8 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Wednesday, January 14 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 6 p.m. ET
|Kings
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET
|Knicks
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Thursday, February 5 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Saturday, February 7 at 3 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Sunday, February 8 at 2 p.m. ET
|Heat
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|FDSSUN
|Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|Pacers
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, March 2 at 7 p.m. ET
|Rockets
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Thursday, March 5 at 7 p.m. ET
|Jazz
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Sunday, March 8 at 7 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, March 12 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Saturday, March 14 at 6 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 7 p.m. ET
|76ers
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Saturday, April 4 at 3 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, April 7 at 7 p.m. ET
|Bulls
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Thursday, April 9 at 7 p.m. ET
|Bulls
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Friday, April 10 at 7 p.m. ET
|Heat
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|FDSSUN
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
