FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Washington Wizards Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Washington Wizards Schedule, Results, TV Channel

Follow the Washington Wizards for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Wizards' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Friday, October 24 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Sunday, October 26 at 6 p.m. ETHornets-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, October 28 at 7 p.m. ET76ers-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Thursday, October 30 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 7 p.m. ETMagic-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Monday, November 3 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, November 7 at 7 p.m. ETCavaliers-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Saturday, November 8 at 7 p.m. ETMavericks-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Monday, November 10 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganPeacock
Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7 p.m. ETBucks-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, December 2 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Thursday, December 4 at 7 p.m. ETCeltics-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Saturday, December 6 at 7 p.m. ETHawks-Capital One Arena, Washington, District of ColumbiaFDSSE
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Saturday, December 20 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, December 21 at 7 p.m. ETSpurs-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7 p.m. ETNets-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Sunday, January 4 at 6 p.m. ETTimberwolves-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, January 6 at 7 p.m. ETMagic-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Friday, January 9 at 7 p.m. ETPelicans-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Sunday, January 11 at 8 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Wednesday, January 14 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ETKings-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, February 3 at 7 p.m. ETKnicks-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Thursday, February 5 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Saturday, February 7 at 3 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Sunday, February 8 at 2 p.m. ETHeat-Capital One Arena, Washington, District of ColumbiaFDSSUN
Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Thursday, February 19 at 7 p.m. ETPacers-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, March 2 at 7 p.m. ETRockets-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Thursday, March 5 at 7 p.m. ETJazz-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Sunday, March 8 at 7 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, March 12 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Saturday, March 14 at 6 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 7 p.m. ET76ers-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Saturday, April 4 at 3 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, April 7 at 7 p.m. ETBulls-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Thursday, April 9 at 7 p.m. ETBulls-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Friday, April 10 at 7 p.m. ETHeat-Capital One Arena, Washington, District of ColumbiaFDSSUN
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup