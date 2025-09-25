NBA
2025-26 Detroit Pistons Schedule, Results, TV Channel
For the entire 2025-26 NBA season, use this article to follow the Detroit Pistons and stay updated on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Additional information can be found below.
Pistons' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, October 24 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Sunday, October 26 at 3:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Monday, October 27 at 7 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Peacock
|Wednesday, October 29 at 7 p.m. ET
|Magic
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 10 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Mexico City Arena, Mexico City, Mexico
|Peacock
|Monday, November 3 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET
|Jazz
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Sunday, November 9 at 7:30 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Monday, November 10 at 7 p.m. ET
|Wizards
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Peacock
|Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET
|Bulls
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7 p.m. ET
|Hawks
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|FDSSE
|Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|KUNP
|Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Thursday, December 18 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Saturday, December 20 at 7:30 p.m. ET
|Hornets
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Monday, December 22 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, January 1 at 7 p.m. ET
|Heat
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|FDSSUN
|Sunday, January 4 at 2 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, January 5 at 7 p.m. ET
|Knicks
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Peacock
|Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET
|Bulls
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Saturday, January 10 at 7:30 p.m. ET
|Clippers
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Thursday, January 15 at 7 p.m. ET
|Suns
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Saturday, January 17 at 7:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 6 p.m. ET
|Nets
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Thursday, February 5 at 7 p.m. ET
|Wizards
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Friday, February 6 at 7:30 p.m. ET
|Knicks
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Amazon Prime Video
|Monday, February 9 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Thursday, February 19 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 6 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Thursday, March 5 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Saturday, March 7 at 6 p.m. ET
|Nets
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Sunday, March 8 at 6 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, March 12 at 7 p.m. ET
|76ers
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Amazon Prime Video
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 7 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Saturday, April 4 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Monday, April 6 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Wednesday, April 8 at 7:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|ESPN
|Friday, April 10 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
