2025-26 Detroit Pistons Schedule, Results, TV Channel

For the entire 2025-26 NBA season, use this article to follow the Detroit Pistons and stay updated on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Additional information can be found below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Pistons' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Friday, October 24 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas - Sunday, October 26 at 3:30 p.m. ET Celtics - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Monday, October 27 at 7 p.m. ET Cavaliers - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Peacock Wednesday, October 29 at 7 p.m. ET Magic - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan -

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Saturday, November 1 at 10 p.m. ET Mavericks - Mexico City Arena, Mexico City, Mexico Peacock Monday, November 3 at 8 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee - Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET Jazz - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Sunday, November 9 at 7:30 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Monday, November 10 at 7 p.m. ET Wizards - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Peacock Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET Bulls - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, December 1 at 7 p.m. ET Hawks - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan FDSSE Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin - Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET Trail Blazers - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan KUNP Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET Bucks - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Thursday, December 18 at 8:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas - Saturday, December 20 at 7:30 p.m. ET Hornets - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Monday, December 22 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, January 1 at 7 p.m. ET Heat - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan FDSSUN Sunday, January 4 at 2 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Monday, January 5 at 7 p.m. ET Knicks - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Peacock Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET Bulls - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Saturday, January 10 at 7:30 p.m. ET Clippers - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Thursday, January 15 at 7 p.m. ET Suns - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Saturday, January 17 at 7:30 p.m. ET Pacers - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 6 p.m. ET Nets - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET Nuggets - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Thursday, February 5 at 7 p.m. ET Wizards - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Friday, February 6 at 7:30 p.m. ET Knicks - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Amazon Prime Video Monday, February 9 at 7 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario - Thursday, February 19 at 7:30 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York Amazon Prime Video View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 6 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Thursday, March 5 at 8 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Saturday, March 7 at 6 p.m. ET Nets - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Sunday, March 8 at 6 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Thursday, March 12 at 7 p.m. ET 76ers - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Amazon Prime Video View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, April 2 at 7 p.m. ET Timberwolves - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Saturday, April 4 at 7 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Monday, April 6 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Wednesday, April 8 at 7:30 p.m. ET Bucks - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan ESPN Friday, April 10 at 7 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - Sunday, April 12 at 6 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana -

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.