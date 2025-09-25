FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Detroit Pistons Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Detroit Pistons Schedule, Results, TV Channel

For the entire 2025-26 NBA season, use this article to follow the Detroit Pistons and stay updated on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Additional information can be found below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Pistons' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, October 24 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Sunday, October 26 at 3:30 p.m. ETCeltics-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Monday, October 27 at 7 p.m. ETCavaliers-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganPeacock
Wednesday, October 29 at 7 p.m. ETMagic-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 10 p.m. ETMavericks-Mexico City Arena, Mexico City, MexicoPeacock
Monday, November 3 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Wednesday, November 5 at 7 p.m. ETJazz-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Sunday, November 9 at 7:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Monday, November 10 at 7 p.m. ETWizards-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganPeacock
Wednesday, November 12 at 7 p.m. ETBulls-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7 p.m. ETHawks-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganFDSSE
Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ETTrail Blazers-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganKUNP
Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ETBucks-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Thursday, December 18 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, December 20 at 7:30 p.m. ETHornets-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Monday, December 22 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 7 p.m. ETHeat-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganFDSSUN
Sunday, January 4 at 2 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, January 5 at 7 p.m. ETKnicks-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganPeacock
Wednesday, January 7 at 7 p.m. ETBulls-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Saturday, January 10 at 7:30 p.m. ETClippers-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Thursday, January 15 at 7 p.m. ETSuns-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Saturday, January 17 at 7:30 p.m. ETPacers-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ETNets-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Tuesday, February 3 at 7 p.m. ETNuggets-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Thursday, February 5 at 7 p.m. ETWizards-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Friday, February 6 at 7:30 p.m. ETKnicks-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganAmazon Prime Video
Monday, February 9 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Thursday, February 19 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 6 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Thursday, March 5 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Saturday, March 7 at 6 p.m. ETNets-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Sunday, March 8 at 6 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, March 12 at 7 p.m. ET76ers-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganAmazon Prime Video

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 7 p.m. ETTimberwolves-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Saturday, April 4 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Monday, April 6 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Wednesday, April 8 at 7:30 p.m. ETBucks-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganESPN
Friday, April 10 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup