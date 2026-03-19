NBA Predictions, Odds and Betting Lines - March 19
Today's NBA schedule features several top-tier games, including the matchup between the Los Angeles Clippers and the New Orleans Pelicans.
Prior to today's NBA games, get a sneak peek at the betting odds right here.
Washington Wizards vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Pistons (84.28% win probability)
- Spread: Pistons (-16)
- Total: 229.5
- Moneyline: Pistons -1205, Wizards +750
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSDETX, MNMT
Bet on Washington Wizards vs. Detroit Pistons with FanDuel Sportsbook.
Charlotte Hornets vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Hornets (68.29% win probability)
- Spread: Hornets (-5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Hornets -190, Magic +160
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSFL, NBA TV
Bet on Charlotte Hornets vs. Orlando Magic with FanDuel Sportsbook.
New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Clippers (62.97% win probability)
- Spread: Pelicans (-1.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Pelicans -122, Clippers +104
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, FDSSC
Bet on New Orleans Pelicans vs. Los Angeles Clippers with FanDuel Sportsbook.
Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (77.05% win probability)
- Spread: Cavaliers (-13.5)
- Total: 240.5
- Moneyline: Cavaliers -699, Bulls +500
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSOH
Bet on Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers with FanDuel Sportsbook.
San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Spurs (75.21% win probability)
- Spread: Spurs (-9.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Spurs -450, Suns +350
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: AZFamily, Suns+, FDSSW
Bet on San Antonio Spurs vs. Phoenix Suns with FanDuel Sportsbook.
Miami Heat vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Heat (74.74% win probability)
- Spread: Heat (-3.5)
- Total: 239.5
- Moneyline: Heat -146, Lakers +124
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, SportsNet LA
Bet on Miami Heat vs. Los Angeles Lakers with FanDuel Sportsbook.
Utah Jazz vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Bucks (57.68% win probability)
- Spread: Bucks (-4.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Bucks -198, Jazz +166
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSWI
Bet on Utah Jazz vs. Milwaukee Bucks with FanDuel Sportsbook.
Sacramento Kings vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: 76ers (67.10% win probability)
- Spread: 76ers (-3.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: 76ers -162, Kings +136
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-CA, NBCS-PH+
Bet on Sacramento Kings vs. Philadelphia 76ers with FanDuel Sportsbook.
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.