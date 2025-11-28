NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 28
There is a lot to be excited about on Friday's NBA schedule, including the Sacramento Kings taking on the Utah Jazz.
Looking for additional betting intel for Friday's NBA action? We have you covered with odds for each of the important games in the article below.
Indiana Pacers vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Pacers (78.63% win probability)
- Spread: Pacers (-6.5)
- Total: 239.5
- Moneyline: Pacers -255, Wizards +205
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSIN, MNMT2
New York Knicks vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Knicks (70.26% win probability)
- Spread: Knicks (-7.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Knicks -260, Bucks +215
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Nets (52.05% win probability)
- Spread: 76ers (-7)
- Total: 222.5
- Moneyline: 76ers -260, Nets +215
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, NBCS-PH
Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Bulls (60.48% win probability)
- Spread: Bulls (-3.5)
- Total: 249.5
- Moneyline: Bulls -142, Hornets +120
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, CHSN
Detroit Pistons vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Pistons (63.26% win probability)
- Spread: Pistons (-3.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Pistons -154, Magic +130
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSDET, FDSFL
Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (59.93% win probability)
- Spread: Cavaliers (-7)
- Total: 236.5
- Moneyline: Cavaliers -260, Hawks +215
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSOH
Utah Jazz vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Kings (55.58% win probability)
- Spread: Jazz (-2.5)
- Total: 242.5
- Moneyline: Jazz -142, Kings +120
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: KJZZ, NBCS-CA, Jazz+
Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Thunder (82.53% win probability)
- Spread: Thunder (-14.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Thunder -952, Suns +640
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: FDSOK, AZFamily, Suns+
Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Nuggets (72.92% win probability)
- Spread: Nuggets (-7.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Nuggets -300, Spurs +245
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: ALT, KENS
Los Angeles Clippers vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Clippers (64.24% win probability)
- Spread: Clippers (-6.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Clippers -270, Grizzlies +220
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSSC
Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks
- Projected Favorite: Lakers (70.54% win probability)
- Spread: Lakers (-9.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Lakers -450, Mavericks +350
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
