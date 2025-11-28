NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 28

There is a lot to be excited about on Friday's NBA schedule, including the Sacramento Kings taking on the Utah Jazz.

Looking for additional betting intel for Friday's NBA action? We have you covered with odds for each of the important games in the article below.

Indiana Pacers vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Pacers (78.63% win probability)

Pacers (78.63% win probability) Spread: Pacers (-6.5)

Pacers (-6.5) Total: 239.5

239.5 Moneyline: Pacers -255, Wizards +205

Pacers -255, Wizards +205 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSIN, MNMT2

New York Knicks vs. Milwaukee Bucks

Projected Favorite: Knicks (70.26% win probability)

Knicks (70.26% win probability) Spread: Knicks (-7.5)

Knicks (-7.5) Total: 231.5

231.5 Moneyline: Knicks -260, Bucks +215

Knicks -260, Bucks +215 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video

Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers

Projected Favorite: Nets (52.05% win probability)

Nets (52.05% win probability) Spread: 76ers (-7)

76ers (-7) Total: 222.5

222.5 Moneyline: 76ers -260, Nets +215

76ers -260, Nets +215 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: YES, NBCS-PH

Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls

Projected Favorite: Bulls (60.48% win probability)

Bulls (60.48% win probability) Spread: Bulls (-3.5)

Bulls (-3.5) Total: 249.5

249.5 Moneyline: Bulls -142, Hornets +120

Bulls -142, Hornets +120 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSE, CHSN

Detroit Pistons vs. Orlando Magic

Projected Favorite: Pistons (63.26% win probability)

Pistons (63.26% win probability) Spread: Pistons (-3.5)

Pistons (-3.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Pistons -154, Magic +130

Pistons -154, Magic +130 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSDET, FDSFL

Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers

Projected Favorite: Cavaliers (59.93% win probability)

Cavaliers (59.93% win probability) Spread: Cavaliers (-7)

Cavaliers (-7) Total: 236.5

236.5 Moneyline: Cavaliers -260, Hawks +215

Cavaliers -260, Hawks +215 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSOH

Utah Jazz vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Kings (55.58% win probability)

Kings (55.58% win probability) Spread: Jazz (-2.5)

Jazz (-2.5) Total: 242.5

242.5 Moneyline: Jazz -142, Kings +120

Jazz -142, Kings +120 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: KJZZ, NBCS-CA, Jazz+

Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns

Projected Favorite: Thunder (82.53% win probability)

Thunder (82.53% win probability) Spread: Thunder (-14.5)

Thunder (-14.5) Total: 223.5

223.5 Moneyline: Thunder -952, Suns +640

Thunder -952, Suns +640 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: FDSOK, AZFamily, Suns+

Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs

Projected Favorite: Nuggets (72.92% win probability)

Nuggets (72.92% win probability) Spread: Nuggets (-7.5)

Nuggets (-7.5) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Nuggets -300, Spurs +245

Nuggets -300, Spurs +245 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: ALT, KENS

Los Angeles Clippers vs. Memphis Grizzlies

Projected Favorite: Clippers (64.24% win probability)

Clippers (64.24% win probability) Spread: Clippers (-6.5)

Clippers (-6.5) Total: 224.5

224.5 Moneyline: Clippers -270, Grizzlies +220

Clippers -270, Grizzlies +220 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSSC

Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks

Projected Favorite: Lakers (70.54% win probability)

Lakers (70.54% win probability) Spread: Lakers (-9.5)

Lakers (-9.5) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Lakers -450, Mavericks +350

Lakers -450, Mavericks +350 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video

