NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 2
The Utah Jazz versus the Charlotte Hornets is a game to catch on a Sunday NBA slate that has plenty of thrilling matchups.
Want to boost your odds ahead of today's NBA games? Take a look at our betting preview below.
Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Thunder (90.74% win probability)
- Spread: Thunder (-13)
- Total: 228.5
- Moneyline: Thunder -699, Pelicans +500
- Time: 3:30 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, FDSOK
Toronto Raptors vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Grizzlies (69.83% win probability)
- Spread: Raptors (-4.5)
- Total: 238.5
- Moneyline: Raptors -180, Grizzlies +152
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, SportsNet
Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Nets (55.35% win probability)
- Spread: 76ers (-5)
- Total: 232.5
- Moneyline: 76ers -196, Nets +164
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: YES, NBCS-PH
Charlotte Hornets vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Jazz (53.40% win probability)
- Spread: Jazz (-1.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Jazz -126, Hornets +108
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, KJZZ, Jazz+
Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Cavaliers (79.30% win probability)
- Spread: Cavaliers (-6.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Cavaliers -245, Hawks +200
- Time: 6:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSOH
New York Knicks vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Knicks (70.38% win probability)
- Spread: Knicks (-7.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Knicks -260, Bulls +215
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, MSG
Phoenix Suns vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Suns (55.33% win probability)
- Spread: Spurs (-5.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Spurs -225, Suns +188
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: AZFamily, Suns+, FDSSW
Los Angeles Lakers vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Lakers (59.35% win probability)
- Spread: Lakers (-4.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Lakers -196, Heat +164
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, SportsNet LA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
