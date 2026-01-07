NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 7
Today's NBA schedule has a lot in store. Among the contests is the Orlando Magic squaring off against the Brooklyn Nets.
Check out our betting odds preview below for analysis of all the big games in the NBA today.
Philadelphia 76ers vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: 76ers (83.57% win probability)
- Spread: 76ers (-12)
- Total: 235.5
- Moneyline: 76ers -559, Wizards +420
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-PH, MNMT
Detroit Pistons vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Pistons (79.75% win probability)
- Spread: Pistons (-10.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Pistons -420, Bulls +330
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSDET
Charlotte Hornets vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Raptors (50.96% win probability)
- Spread: Raptors (-2.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Raptors -138, Hornets +118
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, TSN
Boston Celtics vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Celtics (64.75% win probability)
- Spread: Celtics (-9.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Celtics -340, Nuggets +275
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, ALT, KTVD, ESPN
New York Knicks vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Knicks (70.85% win probability)
- Spread: Knicks (-6)
- Total: 224.5
- Moneyline: Knicks -220, Clippers +184
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: MSG, FDSSC
Brooklyn Nets vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Magic (56.52% win probability)
- Spread: Magic (-2)
- Total: 222.5
- Moneyline: Magic -134, Nets +114
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, FDSFL
Atlanta Hawks vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Hawks (81.22% win probability)
- Spread: Hawks (-10.5)
- Total: 245.5
- Moneyline: Hawks -461, Pelicans +360
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Memphis Grizzlies vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Grizzlies (55.75% win probability)
- Spread: Suns (-4.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Suns -180, Grizzlies +152
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, AZFamily, Suns+
Oklahoma City Thunder vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Thunder (87.39% win probability)
- Spread: Thunder (-18.5)
- Total: 242.5
- Moneyline: Thunder -1493, Jazz +870
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSOK
San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Spurs (65.47% win probability)
- Spread: Spurs (-7.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Spurs -275, Lakers +225
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, SportsNet LA, FDSSW
Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (66.94% win probability)
- Spread: Rockets (-6.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Rockets -245, Trail Blazers +200
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, SCHN
Golden State Warriors vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Warriors (66.89% win probability)
- Spread: Warriors (-6.5)
- Total: 229.5
- Moneyline: Warriors -245, Bucks +200
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, FDSWI
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
