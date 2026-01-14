NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 14

In a Wednesday NBA slate that has a lot of compelling matchups, the Cleveland Cavaliers versus the Philadelphia 76ers is a game to catch.

Ready to dive in the odds for today's NBA action? Let's analyze them together.

Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers

Projected Favorite: 76ers (52.91% win probability)

76ers (52.91% win probability) Spread: 76ers (-1)

76ers (-1) Total: 237.5

237.5 Moneyline: 76ers -112, Cavaliers -104

76ers -112, Cavaliers -104 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: ESPN, FDSOH, NBCS-PH

Bet on Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers with FanDuel Sportsbook.

Indiana Pacers vs. Toronto Raptors

Projected Favorite: Raptors (58.12% win probability)

Raptors (58.12% win probability) Spread: Raptors (-2.5)

Raptors (-2.5) Total: 222.5

222.5 Moneyline: Raptors -138, Pacers +118

Raptors -138, Pacers +118 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSIN, TSN

Bet on Indiana Pacers vs. Toronto Raptors with FanDuel Sportsbook.

Chicago Bulls vs. Utah Jazz

Projected Favorite: Bulls (61.02% win probability)

Bulls (61.02% win probability) Spread: Bulls (-2.5)

Bulls (-2.5) Total: 246.5

246.5 Moneyline: Bulls -142, Jazz +120

Bulls -142, Jazz +120 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: CHSN, Jazz+, KJZZ

Bet on Chicago Bulls vs. Utah Jazz with FanDuel Sportsbook.

New Orleans Pelicans vs. Brooklyn Nets

Projected Favorite: Nets (57.57% win probability)

Nets (57.57% win probability) Spread: Nets (-2)

Nets (-2) Total: 229.5

229.5 Moneyline: Nets -132, Pelicans +112

Nets -132, Pelicans +112 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: YES, Gulf Coast Sports, Pelicans+

Bet on New Orleans Pelicans vs. Brooklyn Nets with FanDuel Sportsbook.

Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets

Projected Favorite: Nuggets (51.92% win probability)

Nuggets (51.92% win probability) Spread: Nuggets (-1)

Nuggets (-1) Total: 226.5

226.5 Moneyline: Nuggets -110, Mavericks -106

Nuggets -110, Mavericks -106 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: ESPN, KFAA, ALT

Bet on Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets with FanDuel Sportsbook.

Sacramento Kings vs. New York Knicks

Projected Favorite: Knicks (75.12% win probability)

Knicks (75.12% win probability) Spread: Knicks (-11.5)

Knicks (-11.5) Total: 231.5

231.5 Moneyline: Knicks -521, Kings +400

Knicks -521, Kings +400 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: NBCS-CA, MSG 2

Bet on Sacramento Kings vs. New York Knicks with FanDuel Sportsbook.

Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Clippers (82.92% win probability)

Clippers (82.92% win probability) Spread: Clippers (-12.5)

Clippers (-12.5) Total: 223.5

223.5 Moneyline: Clippers -699, Wizards +500

Clippers -699, Wizards +500 Time: 10:30 PM ET

10:30 PM ET TV Channel: MNMT, FDSSC

Bet on Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.