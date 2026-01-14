NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 14
In a Wednesday NBA slate that has a lot of compelling matchups, the Cleveland Cavaliers versus the Philadelphia 76ers is a game to catch.
Ready to dive in the odds for today's NBA action? Let's analyze them together.
Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: 76ers (52.91% win probability)
- Spread: 76ers (-1)
- Total: 237.5
- Moneyline: 76ers -112, Cavaliers -104
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: ESPN, FDSOH, NBCS-PH
Indiana Pacers vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Raptors (58.12% win probability)
- Spread: Raptors (-2.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Raptors -138, Pacers +118
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, TSN
Chicago Bulls vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Bulls (61.02% win probability)
- Spread: Bulls (-2.5)
- Total: 246.5
- Moneyline: Bulls -142, Jazz +120
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, Jazz+, KJZZ
New Orleans Pelicans vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Nets (57.57% win probability)
- Spread: Nets (-2)
- Total: 229.5
- Moneyline: Nets -132, Pelicans +112
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: YES, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Nuggets (51.92% win probability)
- Spread: Nuggets (-1)
- Total: 226.5
- Moneyline: Nuggets -110, Mavericks -106
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, KFAA, ALT
Sacramento Kings vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Knicks (75.12% win probability)
- Spread: Knicks (-11.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Knicks -521, Kings +400
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-CA, MSG 2
Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Clippers (82.92% win probability)
- Spread: Clippers (-12.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Clippers -699, Wizards +500
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: MNMT, FDSSC
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
