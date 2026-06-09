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Tuesday’s MLB Strikeout Props - June 9
Will Chase Burns strike out more than 6.5 batters? Can Tomoyuki Sugano exceed 2.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on June 9, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
Milwaukee Brewers at Athletics
- J.T. Ginn (Athletics): Over/Under 4.5 Ks (Over +112, Under -138) | 2026 Stats: 4.3 strikeouts per game in 14 appearances
- Robert Gasser (Brewers): Over/Under 4.5 Ks (Over +124, Under -152) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 3 appearances
Los Angeles Dodgers at Pittsburgh Pirates
- Paul Skenes (Pirates): Over/Under 6.5 Ks (Over -104, Under -118) | 2026 Stats: 6.3 strikeouts per game in 13 appearances
- Eric Lauer (Dodgers): Over/Under 4.5 Ks (Over +128, Under -158) | 2026 Stats: 3.1 strikeouts per game in 10 appearances
Minnesota Twins at Detroit Tigers
- Troy Melton (Tigers): Over/Under 4.5 Ks (Over +106, Under -130) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 3 appearances
- Taj Bradley (Twins): Over/Under 5.5 Ks (Over -130, Under +106) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 11 appearances
New York Yankees at Cleveland Guardians
- Gerrit Cole (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over +130, Under -160) | 2026 Stats: 4.7 strikeouts per game in 3 appearances
- Slade Cecconi (Guardians): Over/Under 4.5 Ks (Over +116, Under -142) | 2026 Stats: 4.2 strikeouts per game in 13 appearances
Texas Rangers at Kansas City Royals
- Nathan Eovaldi (Rangers): Over/Under 5.5 Ks (Over +114, Under -140) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 12 appearances
Boston Red Sox at Tampa Bay Rays
- Payton Tolle (Red Sox): Over/Under 5.5 Ks (Over -122, Under +100) | 2026 Stats: 6.4 strikeouts per game in 8 appearances
Houston Astros at Los Angeles Angels
- Kai-Wei Teng (Astros): Over/Under 4.5 Ks (Over -124, Under +102) | 2026 Stats: 2.3 strikeouts per game in 19 appearances
- Walbert Urena (Angels): Over/Under 4.5 Ks (Over +126, Under -154) | 2026 Stats: 4.4 strikeouts per game in 11 appearances
Seattle Mariners at Baltimore Orioles
- Logan Gilbert (Mariners): Over/Under 6.5 Ks (Over +122, Under -150) | 2026 Stats: 5.9 strikeouts per game in 13 appearances
- Trevor Rogers (Orioles): Over/Under 4.5 Ks (Over -132, Under +108) | 2026 Stats: 3.7 strikeouts per game in 11 appearances
St. Louis Cardinals at New York Mets
- Freddy Peralta (Mets): Over/Under 5.5 Ks (Over -134, Under +110) | 2026 Stats: 5.7 strikeouts per game in 13 appearances
- Dustin May (Cardinals): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +128) | 2026 Stats: 5 strikeouts per game in 12 appearances
Chicago Cubs at Colorado Rockies
- Tomoyuki Sugano (Rockies): Over/Under 2.5 Ks (Over -168, Under +136) | 2026 Stats: 3 strikeouts per game in 12 appearances
- Colin Rea (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -140, Under +114) | 2026 Stats: 4 strikeouts per game in 13 appearances
Arizona Diamondbacks at Miami Marlins
- Max Meyer (Marlins): Over/Under 5.5 Ks (Over -115, Under -105) | 2026 Stats: 6.2 strikeouts per game in 13 appearances
Cincinnati Reds at San Diego Padres
- Lucas Giolito (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over +108, Under -132) | 2026 Stats: 2.8 strikeouts per game in 4 appearances
- Chase Burns (Reds): Over/Under 6.5 Ks (Over -110, Under -110) | 2026 Stats: 6.8 strikeouts per game in 12 appearances