MLB
Tuesday’s MLB Playoff Strikeout Props - Sept. 30
Will Garrett Crochet strike out more than 7.5 batters? Can Matthew Boyd exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 30, in the article below.
Today's MLB Strikeout Props
San Diego Padres at Chicago Cubs
- Nick Pivetta (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 31 appearances
- Matthew Boyd (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 31 appearances
Detroit Tigers at Cleveland Guardians
- Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 7.5 Ks (Over -110, Under -120) | 2025 Stats: 7.8 strikeouts per game in 31 appearances
- Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 31 appearances
Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers
- Blake Snell (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2025 Stats: 6.5 strikeouts per game in 11 appearances
- Hunter Greene (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2025 Stats: 6.9 strikeouts per game in 19 appearances
Boston Red Sox at New York Yankees
- Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -132, Under +102) | 2025 Stats: 8 strikeouts per game in 32 appearances
- Max Fried (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 32 appearances