FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
MLB

Tuesday’s MLB Playoff Strikeout Props - Sept. 30

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Tuesday’s MLB Playoff Strikeout Props - Sept. 30

Will Garrett Crochet strike out more than 7.5 batters? Can Matthew Boyd exceed 3.5 strikeouts? See their odds and more strikeout prop odds for all pitchers in MLB play on Sept. 30, in the article below.

Today's MLB Strikeout Props

San Diego Padres at Chicago Cubs

  • Nick Pivetta (Padres): Over/Under 4.5 Ks (Over -158, Under +118) | 2025 Stats: 6.1 strikeouts per game in 31 appearances
  • Matthew Boyd (Cubs): Over/Under 3.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 5 strikeouts per game in 31 appearances

Detroit Tigers at Cleveland Guardians

  • Tarik Skubal (Tigers): Over/Under 7.5 Ks (Over -110, Under -120) | 2025 Stats: 7.8 strikeouts per game in 31 appearances
  • Gavin Williams (Guardians): Over/Under 5.5 Ks (Over -146, Under +110) | 2025 Stats: 5.6 strikeouts per game in 31 appearances

Cincinnati Reds at Los Angeles Dodgers

  • Blake Snell (Dodgers): Over/Under 6.5 Ks (Over -140, Under +106) | 2025 Stats: 6.5 strikeouts per game in 11 appearances
  • Hunter Greene (Reds): Over/Under 5.5 Ks (Over -152, Under +114) | 2025 Stats: 6.9 strikeouts per game in 19 appearances

Boston Red Sox at New York Yankees

  • Garrett Crochet (Red Sox): Over/Under 7.5 Ks (Over -132, Under +102) | 2025 Stats: 8 strikeouts per game in 32 appearances
  • Max Fried (Yankees): Over/Under 5.5 Ks (Over -144, Under +108) | 2025 Stats: 5.9 strikeouts per game in 32 appearances

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup