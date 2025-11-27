James Madison vs Coastal Carolina Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Week 14 2025
In college football action on Saturday, the James Madison Dukes take on the Coastal Carolina Chanticleers.
Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NCAA football betting insights.
James Madison vs Coastal Carolina Odds & Spread
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
- All college football odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
- Moneyline: James Madison: (-3030) | Coastal Carolina: (+1300)
- Spread: James Madison: -21.5 (-115) | Coastal Carolina: +21.5 (-105)
- Total: 53.5 -- Over: (-114) | Under: (-106)
James Madison vs Coastal Carolina Betting Trends
- James Madison's record against the spread is 7-4-0.
- James Madison has covered every time (1-0) as a 21.5-point favorite or greater this year.
- There have been five James Madison games (of 11) that hit the over this season.
- Coastal Carolina has covered the spread five times in 11 games.
- Coastal Carolina is winless ATS (0-1) when playing as at least 21.5-point underdogs this season.
- This season, eight of Coastal Carolina's 11 games have hit the over.
James Madison vs Coastal Carolina Prediction & Pick
All college football win probability predictions and picks are according to numberFire.
Prediction: Dukes win (96.9%)
James Madison vs Coastal Carolina Point Spread
Coastal Carolina is an underdog by 21.5 points versus James Madison. Coastal Carolina is -105 to cover the spread, and James Madison is -115.
James Madison vs Coastal Carolina Over/Under
The over/under for James Madison-Coastal Carolina on Nov. 29 is 53.5. The over is -114, and the under is -106.
James Madison vs Coastal Carolina Moneyline
The James Madison vs Coastal Carolina moneyline has James Madison as a -3030 favorite, while Coastal Carolina is a +1300 underdog.
James Madison vs. Coastal Carolina Points Insights
Point Scored (PG)
Points Scored CFB Rank
Points Allowed (PG)
Points Allowed CFB Rank
Average Total
Total Games
|James Madison
|35.9
|18
|16.5
|11
|51.2
|11
|Coastal Carolina
|24.0
|95
|31.6
|118
|52.8
|11
James Madison vs. Coastal Carolina Game Info
- Game day: Saturday, November 29, 2025
- Game time: 3:45 p.m. ET
- TV channel: ESPNU
- Location: Conway, South Carolina
- Stadium: Brooks Stadium (SC)
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Check out even more in-depth James Madison vs. Coastal Carolina analysis on FanDuel Research.