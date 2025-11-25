Best College Football Games Week 14: Predictions, Odds, Picks, Best Bets
Top-25 teams will take the field across 20 games on the Week 14 college football schedule. That includes the No. 1 Ohio State Buckeyes squaring off against the No. 15 Michigan Wolverines at Michigan Stadium.
Here are the betting odds to dissect before Week 14 in college football.
For additional insights, check out the latest college football betting picks from FanDuel Research's staff of writers.
Mississippi State vs. Ole Miss
- Matchup: No. 6 Ole Miss Rebels at Mississippi State Bulldogs
- Projected Favorite: Ole Miss (74.01% win probability)
- Spread: Ole Miss (-6.5)
- Total: 62.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 28
- TV Channel: ABC
Kansas vs. Utah
- Matchup: No. 14 Utah Utes at Kansas Jayhawks
- Projected Favorite: Utah (82.85% win probability)
- Spread: Utah (-12.5)
- Total: 59.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 28
- TV Channel: ESPN
Georgia Tech vs. Georgia
- Matchup: No. 4 Georgia Bulldogs vs. No. 23 Georgia Tech Yellow Jackets
- Projected Favorite: Georgia (88.17% win probability)
- Spread: Georgia (-12.5)
- Total: 59.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 28
- TV Channel: ABC
North Texas vs. Temple
- Matchup: Temple Owls at No. 21 North Texas Mean Green
- Projected Favorite: North Texas (95.19% win probability)
- Spread: North Texas (-20.5)
- Total: 65.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 28
- TV Channel: ESPN
Texas vs. Texas A&M
- Matchup: No. 3 Texas A&M Aggies at No. 16 Texas Longhorns
- Projected Favorite: Texas A&M (57.92% win probability)
- Spread: Texas A&M (-2.5)
- Total: 51.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 28
- TV Channel: ABC
Purdue vs. Indiana
- Matchup: No. 2 Indiana Hoosiers at Purdue Boilermakers
- Projected Favorite: Indiana (97.96% win probability)
- Spread: Indiana (-28.5)
- Total: 54.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 28
- TV Channel: NBC
Pittsburgh vs. Miami (FL)
- Matchup: No. 13 Miami (FL) Hurricanes at No. 24 Pittsburgh Panthers
- Projected Favorite: Miami (FL) (69.71% win probability)
- Spread: Miami (FL) (-6.5)
- Total: 51.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ABC
West Virginia vs. Texas Tech
- Matchup: No. 7 Texas Tech Red Raiders at West Virginia Mountaineers
- Projected Favorite: Texas Tech (95.20% win probability)
- Spread: Texas Tech (-23.5)
- Total: 52.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPN
Michigan vs. Ohio State
- Matchup: No. 1 Ohio State Buckeyes at No. 15 Michigan Wolverines
- Projected Favorite: Ohio State (60.40% win probability)
- Spread: Ohio State (-9.5)
- Total: 44.5
- Time: 12 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: FOX
BYU vs. UCF
- Matchup: UCF Knights at No. 11 BYU Cougars
- Projected Favorite: BYU (89.73% win probability)
- Spread: BYU (-18.5)
- Total: 47.5
- Time: 1 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPN2
Tennessee vs. Vanderbilt
- Matchup: No. 12 Vanderbilt Commodores at No. 18 Tennessee Volunteers
- Projected Favorite: Tennessee (50.71% win probability)
- Spread: Tennessee (-2.5)
- Total: 64.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPN
Washington vs. Oregon
- Matchup: No. 5 Oregon Ducks at Washington Huskies
- Projected Favorite: Oregon (60.54% win probability)
- Spread: Oregon (-6.5)
- Total: 51.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: CBS
Oklahoma vs. LSU
- Matchup: LSU Tigers at No. 8 Oklahoma Sooners
- Projected Favorite: Oklahoma (75.42% win probability)
- Spread: Oklahoma (-10.5)
- Total: 36.5
- Time: 3:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ABC
Coastal Carolina vs. James Madison
- Matchup: No. 20 James Madison Dukes at Coastal Carolina Chanticleers
- Projected Favorite: James Madison (96.90% win probability)
- Spread: James Madison (-22.5)
- Total: 53.5
- Time: 3:45 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPNU
Virginia vs. Virginia Tech
- Matchup: Virginia Tech Hokies at No. 17 Virginia Cavaliers
- Projected Favorite: Virginia (88.07% win probability)
- Spread: Virginia (-10.5)
- Total: 52.5
- Time: 7 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPN
Tulane vs. Charlotte
- Matchup: Charlotte 49ers at No. 22 Tulane Green Wave
- Projected Favorite: Tulane (97.11% win probability)
- Spread: Tulane (-29.5)
- Total: 52.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPNU
USC vs. UCLA
- Matchup: UCLA Bruins at No. 19 USC Trojans
- Projected Favorite: USC (95.87% win probability)
- Spread: USC (-21.5)
- Total: 59.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: NBC
Auburn vs. Alabama
- Matchup: No. 10 Alabama Crimson Tide at Auburn Tigers
- Projected Favorite: Alabama (66.85% win probability)
- Spread: Alabama (-5.5)
- Total: 47.5
- Time: 7:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ABC
California vs. SMU
- Matchup: No. 25 SMU Mustangs at California Golden Bears
- Projected Favorite: SMU (88.70% win probability)
- Spread: SMU (-13.5)
- Total: 53.5
- Time: 8 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPN2
Stanford vs. Notre Dame
- Matchup: No. 9 Notre Dame Fighting Irish at Stanford Cardinal
- Projected Favorite: Notre Dame (95.91% win probability)
- Spread: Notre Dame (-32.5)
- Total: 51.5
- Time: 10:30 p.m. ET
- Date: Nov. 29
- TV Channel: ESPN
Matchup favorites and win projections are provided by numberFire.
