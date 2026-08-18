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NFL

2026 Tampa Bay Buccaneers Schedule, Results, TV Channel

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2026 Tampa Bay Buccaneers Schedule, Results, TV Channel

To start their 2026 season, the Tampa Bay Buccaneers play the Cincinnati Bengals on Sept. 13. You can check out the Buccaneers' complete NFL schedule below. Looking for additional information on the Tampa Bay Buccaneers' 2026 results and NFL schedule? We've got you covered in the piece below.

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Buccaneers' 2026 Schedule

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, Sept. 13 at 1 p.m. ET@ BengalsBengals (-3.5) | O/U: 51.5Paycor Stadium, Cincinnati, OhioFOX
Sunday, Sept. 20 at 1 p.m. ETBrowns-Raymond James Stadium, Tampa, FloridaCBS
Sunday, Sept. 27 at 4:05 p.m. ETVikings-Raymond James Stadium, Tampa, FloridaFOX
Sunday, Oct. 4 at 1 p.m. ETPackers-Raymond James Stadium, Tampa, FloridaFOX
Thursday, Oct. 8 at 8:15 p.m. ET@ Cowboys-AT&T Stadium, Arlington, TexasAmazon Prime Video
Sunday, Oct. 18 at 1 p.m. ETSteelers-Raymond James Stadium, Tampa, FloridaCBS
Sunday, Oct. 25 at 1 p.m. ET@ Panthers-Bank of America Stadium, Charlotte, North CarolinaFOX

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