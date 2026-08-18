NFL
2026 Tampa Bay Buccaneers Schedule, Results, TV Channel
To start their 2026 season, the Tampa Bay Buccaneers play the Cincinnati Bengals on Sept. 13. You can check out the Buccaneers' complete NFL schedule below. Looking for additional information on the Tampa Bay Buccaneers' 2026 results and NFL schedule? We've got you covered in the piece below.
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Buccaneers' 2026 Schedule
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, Sept. 13 at 1 p.m. ET
|@ Bengals
|Bengals (-3.5) | O/U: 51.5
|Paycor Stadium, Cincinnati, Ohio
|FOX
|Sunday, Sept. 20 at 1 p.m. ET
|Browns
|-
|Raymond James Stadium, Tampa, Florida
|CBS
|Sunday, Sept. 27 at 4:05 p.m. ET
|Vikings
|-
|Raymond James Stadium, Tampa, Florida
|FOX
|Sunday, Oct. 4 at 1 p.m. ET
|Packers
|-
|Raymond James Stadium, Tampa, Florida
|FOX
|Thursday, Oct. 8 at 8:15 p.m. ET
|@ Cowboys
|-
|AT&T Stadium, Arlington, Texas
|Amazon Prime Video
|Sunday, Oct. 18 at 1 p.m. ET
|Steelers
|-
|Raymond James Stadium, Tampa, Florida
|CBS
|Sunday, Oct. 25 at 1 p.m. ET
|@ Panthers
|-
|Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
|FOX