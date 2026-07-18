Brandon Pfaadt And Diamondbacks Play Cardinals On July 18
Brandon Pfaadt will get the start for his Arizona Diamondbacks against the St. Louis Cardinals at Chase Field, on Saturday, July 18 at 4:10 p.m. ET. Pfaadt has -128 odds to total over 3.5 strikeouts as of Saturday morning.
What It Means
Pfaadt is 3-1 with a 4.70 ERA and 41 strikeouts in 53 2/3 innings pitched. His most recent time out was in relief on Sunday when he tossed 5 1/3 innings against the Los Angeles Dodgers, surrendering two earned runs while allowing six hits.
The Cardinals are averaging 4.5 runs per game this season, while racking up 2.6 extra base hits and 1.1 home runs per game.
NOTE: Odds are subject to change. Please check FanDuel Sportsbook for the most up-to-date betting markets.